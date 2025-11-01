América vence sin problemas al León y pelea el liderato de la Liga MX

El América cumplió en casa. Las Águilas, con muy poco, se impusieron en el estadio Ciudad de los Deportes ante León.

El cuadro de André Jardine llegó a este compromiso con la obligación de ganar y así lo hicieron. Los de Coapa derrotaron (2-0) a la Fiera con todo y James Rodríguez.

Con goles de de Allan Saint-Maximin (58') y Rodrigo Aguirre (84') los azulcrema vencieron sin contratiempos a los de Nacho Ambriz que se hunden en la tabla y se despiden del certamen.

Aún sin jugadores como Alejandro Zendejas, Henry Martín, José Zúñiga o Isaías Violante, Jardine cumplió con el compromiso para mantenerse en la parte alta de la clasificación. Por ahora son terceros con 34 puntos. Solo debajo de Cruz Azul (35) y Toluca (por goles).

El meta Luis Ángel Malagón tuvo una noche tranquila esta vez. La Fiera llegó poco y sin peligro... y aunque el marcador pudo ser más abultado, el arquero esmeralda Oscar García lo impidió.

Brian Rodríguez declaró previo a este compromiso que América debía estar en la primera posición y aunque la misión luce complicada, lo buscarán el próximo sábado en el infierno. Águilas vs Toluca en el Nemesio Díez.