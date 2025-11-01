Jugadores del Toluca salen al terreno de juego con máscaras para celebrar Halloween

El Toluca no pudo derrotar al Atlas en la penúltima jornada del Apertura 2025 y dejó escapar la cima de la tabla general, que ahora pertenece a Cruz Azul.

Los Diablos Rojos no pasaron del empate (0-0) con los Zorros, sobre la cancha del estadio Jalisco y se quedaron en el segundo lugar de la clasificación, por lo que ya no son los líderes del torneo.

De manera sorprendente, ya que es el actual monarca del futbol mexicano, el conjunto escarlata permitió que La Máquina escalara hasta el primer lugar y que los Zorros sumaron un sumaran un punto que les permite seguir soñando con la clasificación al Play-In.

Para el Toluca, significó su tercer empate de manera consecutiva, es decir, ha dejado ir seis de los últimos nueves puntos que se han disputado.

Ahora, tendrá que volver a recuperar el súperliderato en la última fecha cuando reciba al América en el estadio Nemesio Diez. Aunque, depende de lo que haga el Cruz Azul en su encuentro ante los Pumas como local.

El partido entre los Diablos Rojos y los Zorros ofreció más de una oportunidad de gol, a pesar de que el marcador no haya movido sí hubo emociones en el inmueble tapatío.

La escuadra de Antonio Mohamed disparó en siete ocasiones a la portería de Camilo Vargas; sin embargo, no pudieron abrir el marcador.

Además, se adueñaron del balón y se encargaron de llevar el ritmo del encuentro, que será recordado por una situación que se vivió extracancha.

Antes de que se escuchara el silbatazo inicial en el Jalisco, los jugadores y parte del cuerpo técnico del Toluca se robaron los reflectores al saltar al terreno de juego con máscaras para festejar Halloween.

Cada uno de las integrantes de la plantilla escarlata, utilizó una máscara diferente, como parte de las celebraciones de la “noche de brujas”, que fue el 31 de octubre.

La peculiar forma de salir a la cancha del estadio llamó poderosamente la atención y, de inmediato, las redes sociales explotaron con las comparaciones con los Toros Neza, donde militó Antonio Mohamed.

Ese equipo hizo exactamente lo mismo en la década de los 90, con el Turco en sus filas, por lo que los recuerdos vinieron a la mente de los aficionados.