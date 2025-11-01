Liga MX: Atlas vs Toluca EN VIVO - Jornada 16 - Apertura 2025

La Jornada 16 del Apertura 2025 sigue su curso con los duelos de este sábado, donde habrá una triple cartelera para este día, donde uno de los duelos será el de Atlas frente Toluca en el Estadio Jalisco.

Los rojinegros arriban a este duelo con la moral por los suelos, luego de haber caído 4-1 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en una edición más del Clásico Tapatío.

A pesar de esa goleada, el cuadro de Diego Cocca sigue con una gran posibilidad de meterse al Play In del Apertura 2025, aunque sus esperanzas dependen del resultado de este juego y la combinación del resto de juegos.

Lee también: FIFA inaugura ofrenda en CDMX con las mascotas del Mundial 2026 como invitadas de lujo

El cuadro escarlata sumó un sorpresivo empate frente los Tuzos del Pachuca de 2-2, un resultado que fue importante para que la pelea por el liderato sea muy peleada.

Toluca está en la parte alta de la clasificación con 33 unidades, buscando la victoria para colocarse en el liderato de la competencia y desplazar al Cruz Azul.

MINUTO A MINUTO ATLAS VS TOLUCA