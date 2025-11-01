Monterrey y Tigres dividen puntos en un Clásico Regio más que intenso

El Clásico Regio cumplió con las expectativas. El Monterrey y los Tigres empataron (1-1) en un partido que tuvo de todo; desde goles, hasta expulsiones.

Partidazo el que se vivió en el estadio BBVA, que dejó un punto para cada equipo y que sirvió para calentar motores rumbo a la Liguilla, donde ambos ya tienen asegurada su presencia de manera directa.

Como era de esperarse, por lo pasional que suelen ser esta clase de enfrentamientos, los ánimos estuvieron más que calientes desde un principio.

El árbitro central, César Ramos, controló el partido señalando cada falta, aunque no fuera tan intensa, y mostrando tarjetas amarillas para evitar una trifulca, apenas a los 17 minutos de la primera mitad.

Hasta que se vio en la necesidad de poner un alto. Jorge Rodríguez le metió un pisotón por detrás a Ángel Correa y recibió la roja de manera directa (31').

El Corcho dejó a los Rayados con un hombre menos; sin embargo, supieron mantener la calma con la desventaja numérica e, incluso, se adelantaron en el marcador.

Jesús Angulo no escarmentó en cabeza ajena y, ya con una amarilla encima, cometió una inocente falta dentro de su propia área que provocó que el silbante señalara la pena máxima y no dudara en mostrarle la segunda cartulina de amonestación (45' +5 '). El Stich también se antes de tiempo a las regaderas.

Sergio Ramos había tomado el balón para cobrar el penalti, pero Sergio Canales se lo pidió, con la confianza de ser un experto cobrador desde los onces pasos. El Mago no falló; con la tranquilidad que lo caracteriza, engañó a Nahuel Guzmán y definió de gran manera con un zurdazo cruzado (45' +7').

Las revoluciones bajaron en el segundo tiempo. Los de Guido Pizarro lucharon por evitar la derrota y lo consiguieron, gracias su refuerzo bomba que no se cansa de marcar diferencia.

Ángel Correa, con un impresionante olfato goleador, aprovechó una jugada fortuita y consiguió la paridad (66') en el Gigante de Acero. Angelito se estrenó en el Clásico Regio, por si algo le faltaba.

El Monterrey y los Tigres dividieron puntos en una nueva edición del Clásico Regio, que dejó buenas sensaciones. Ambos clubes, son candidatos para pelear por el título del futbol mexicano.