Gilberto Mora sufre una fractura; tuvo que someterse a una intervención quirúrgica

El joven futbolista de los "Xolos" de Tijuana y de la Selección Mexicana, Gilberto Mora, sufrió una fractura en su mano izquierda, por lo cual fue sometido a una intervención quirúrgica.

En un comunicado, la escuadra tijuanense dio a conocer que la fractura de “Morita” fue en el tercer hueso metacarpiano de la mano izquierda, misma que sucedió durante el entrenamiento que el equipo realizó el pasado jueves, 30 de octubre.

“Gilberto se reintegrará a los entrenamientos según su evolución”, se lee en el comunicado, donde Tijuana enfatizó que la operación se realizó con éxito.

Sin embargo, la ausencia de Mora resuena para el partido que los "Xolos" disputarán contra Pumas en el estadio Olímpico Universitario, duelo correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025.

Ambos equipos llegarán a este encuentro con la necesidad de una victoria. En el caso de Tijuana, el triunfo les permitiría acercarse al Play-In del torneo.

Lee también Johan Vásquez se queda sin director técnico; Genoa despide al francés Patrick Vieira

¿Cuándo será el próximo partido de los "Xolos" de Tijuana?

Domingo, 2 de noviembre

Pumas vs Tijuana | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.

Lee también Raúl Jiménez aporta asistencia y Fulham vence al Wolves, exequipo del mexicano