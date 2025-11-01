Johan Vásquez se queda sin director técnico; Genoa despide al francés Patrick Vieira

El futbolista mexicano, Johan Vasquéz, se quedó sin director técnico. Esto, después de que Genoa destituyera al estratega francés, Patrick Vieira, por no conseguir ninguna victoria en nueve fechas de la Serie A.

La gota que derramó el vaso fue el reciente tropiezo que el conjunto genovés sufrió ante Cremonese, equipo que recién ascendió a la Primera División del balompié italiano. Dos años después de caer en la segunda categoría.

"El club desea agradecer al entrenador y a su equipo la dedicación y profesionalidad que han demostrado a lo largo de su trabajo y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras", agradeció el Genoa en un comunicado.

La ausencia de resultados provocó que el Genoa cayera hasta el último lugar de la tabla general de la Serie A con tres solitarios puntos. Por encima del equipo donde milita Johan Vasquéz, se encuentran Hellas Verona y Fiorentina: todos en zona de descenso.

Vieira no es el único que partió caminos con el Genoa. El conjunto determinó la salida de Marco Ottolini, quien era director deportivo; en su lugar, entrará el español Diego López, a falta de un anuncio oficial.

Johan Vásquez anotó golazo, logró igualada para el Genoa y evitó el Napoli se aproxime al Scudetto / FOTO: @GenoaCFC

¿Cuándo será el próximo partido de Johan Vásquez en el Genoa?

A la espera de sumar puntos que puedan sacarlos de la zona de descenso, Genoa se enfrentará a Sassuolo en la décima fecha de la Serie A.

Lunes, 3 de noviembre

Sassuolo vs Genoa | 11:30 A.M. (tiempo del centro de México) | MAPEI Stadium en Italia.

