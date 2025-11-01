Chivas se mete a la casa del Pachuca con el deseo de avanzar directamente a la Liguilla

El Pachuca recibe a las Chivas, en un duelo con sabor a Liguilla, y en el que ambas escuadras están a la caza de un boleto directo.

Los Tuzos llegan a este cotejo tras haber logrado un extraordinario empate frente al Toluca (2-2), donde Enner Valencia fue la figura del cuadro hidalguense con su doblete, aunque sufrieron la expulsión de Alán Bautista.

Con 22 unidades, el Pachuca está en la frontera de la sexta plaza, la cual ofrece pase directo a la Liguilla, por lo que un resultado positivo es crucial para el equipo de Jaime Lozano.

El Rebaño logró sacudirse el estrepitoso descalabro sufrido ante el Querétaro (1-0), en su visita al estadio La Corregidora. Los rojiblancos cosecharon un estupendo 4-1 frente al Atlas, en el clásico tapatío, con un triplete de Armando Hormiga González.

Las cuatro victorias en los pasados cinco juegos le permitieron al Guadalajara meterse a la pelea por el sexto lugar de la clasificación y soñar con colarse a la Liguilla sin pasar por el Play-In.

Para este duelo, Javier Hernández y Alan Mozo regresan a la convocatoria del Rebaño.

En su más reciente enfrentamiento, el Guadalajara logró derrotar (2-1) a los hidalguenses en el estadio Akron, gracias a los goles de Pulido y Luis Romo; Alfonso González descontó.

De 2022 a la fecha, el balance ha sido en favor de los rojiblancos, quienes suman tres triunfos, dos como visita en 2024. El Pachuca solamente ha logrado sumar una victoria en esos siete duelos, la cual consiguió como local, condición que hoy tendrá.