Sebastián Abreu revela cuándo volverá a jugar Gilberto Mora y niega que los Xolos dependan de él

El Tijuana no pudo meter ni las manos ante los Pumas y se llevó una goleada (4-1) en su visita al estadio Olímpico Universitario.

Los Xolos dejaron escapar la oportunidad de seguir peleando por la Liguilla directa y ahora tendrán que tratar de mantenerse en la parte alta del Play-In, para conseguir la ventaja de la localía.

El equipo fronterizo mostró fragilidad defensiva y se salvó de que el marcador fuera todavía más abultado, gracias a los errores en la ofensiva de Los del Pedregal.

Respecto a la dolorosa derrota que sufrieron este domingo a mediodía en CU, el director técnico del Tijuana, Sebastián Abreu, reconoció que su rival salió con mayor convicción para quedarse con la victoria, a diferencia de su propia escuadra.

“Hoy, claramente Pumas tuvo mayor contundencia, mayor deseo de ganar y se vio reflejado en el resultado. Hemos tenido una baja en las últimas cuatro fechas, se puede [entender] por muchos aspectos, [debemos saber cómo] sobrellevar los partidos decisivos, los importantes, es [una cuestión] interna de análisis”, declaró en conferencia de prensa.

El Loco resaltó que los Xolos están peleando por ubicarse mejor en la tabla general porque ya tienen asegurado su lugar entre los 10 primeros, por lo que prefiere no maximizar la goleada que se llevaron.

“Estamos en una posición en la cual nos mentalizamos estar desde el principio de temporada, que es pelear para clasificar a Liguilla. Nosotros no dependemos de otros resultados para ir a Liguilla, dependemos de nosotros”, sentenció.

Acerca de la ausencia de Gilberto Mora, quien tuvo que ser operado por una fractura que sufrió en la mano, Sebastián Abreu reveló la fecha exacta en la que podrá volver a jugar.

“Lo de Gil… el 10 [de noviembre] ya está para poder entrenar normal; para el Play-In, va a estar en condiciones”, compartió el entrenador uruguayo.

Además, aprovechó para dejar en claro que el Tijuana no depende exclusivamente de Morita, ya que es un conjunto que apuesta por el colectivo.

“Cinco partidos no lo tuvimos, cuando se fue a Selección, y ganamos de manera contundente. Hoy perdimos y no estuvo Gil… no pasa por un jugador, sabiendo la importancia que tiene, [con él] se incrementa el poderío, pero nuestro equipo es de funcionamiento, no de individualidades; tiene un funcionamiento para poder jugar independientemente de las características de los que estén en cancha”, aseguró el charrúa.