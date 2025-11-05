Liga MX: Los equipos que deben cumplir con la Regla de Menores en la última jornada; dos pelean el liderato

Este fin de semana se disputa la última Jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y algunos clubes aún tienen una tarea pendiente: cumplir con la Regla de Menores.

Equipos como Tigres, Rayados y Cruz Azul, que aún buscan el liderato de la competición, deben cubrir su cuota de mil 170 minutos en esta fecha 17.

El equipo que menos problema tiene de los cuatro que faltan por cumplir es el Mazatlán FC. A los Cañoneros les falta únicamente un minuto para cumplir con la cifra que marca el reglamento de la Liga MX.

Por su parte, Rayados, Cruz Azul y Tigres, son los que deberán alinear juveniles para salir del apuro. En el caso de Monterrey, únicamente le faltan 28 minutos.

A Cruz Azul le faltan 61 unidades, mientras que Tigres, el equipo más urgido con esta situación, deberá sumar 132 minutos.

Toluca ya cumplió con la regla

Si bien, en la página de la Liga MX aparece que Toluca aún debe 174 minutos, la realidad es que los Diablos Rojos ya cumplieron y hasta se pasan, por ahora, con seis minutos.

¿A qué se debe esta situación? Los Diablos Rojos aún no reciben la cuota de minutos que aportará Everardo López por su participación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20. El central suma, hasta antes de la Jornada 17, 181 minutos, suficientes para cumplir con la Regla, independientemente de que no metan a ningún joven el sábado, frente a Toluca.

Mismo caso de Tigres con Diego “Chicha” Sánchez o de Monterrey con Iker Fimbres. Los minutos que salen en la página aún son sin los que se sumarán por la participación de sus juveniles en el Mundial Sub 20.

Los jugadores que aportarán a sus respectivos clubes son únicamente aquellos que disputaron por lo menos 180 minutos en la Copa del Mundo de Chile.

