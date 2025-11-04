Liga MX: Estos son los partidos de la última jornada que serán transmitidos por televisión abierta

Más Información
Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cuando se lleve a cabo a la jornada 17, que tendrá cuatro de nueve partidos transmitidos por televisión abierta, incluido el clásico entre Cruz Azul y Pumas.
En esta última jornada, hay muchos equipos que se jugarán su clasificación directa a la Liguilla, otros su boleto al Play-In y algunos evitar ser eliminados.
A continuación, les presentamos qué partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta.
¿QUÉ PARTIDOS DE LA JORNADA 17 VAN POR TELEVISIÓN ABIERTA?
Mazatlán vs. Necaxa
- Día: viernes 7 de noviembre
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Tigres vs. Atlético de San Luis
- Día: sábado 8 de noviembre
- Hora: 17:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Toluca vs. América
- Día: sábado 8 de noviembre
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Cruz Azul vs. Pumas
- Día: sábado 8 de noviembre
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
El partido del sábado entre Chivas y Monterrey, considerado uno de los más atractivos, será transmitido por Amazon Prime.
