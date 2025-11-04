Más Información

Liga MX: Estos son los partidos de la última jornada que serán transmitidos por televisión abierta

Santiago Giménez revela la gravedad de su lesión: "Llegó el momento de parar"

PGA Tour: Estos son los cinco golfistas mexicanos presentes en el World Wide Technology Championship

David Beckham es nombrado caballero por el rey Carlos III

El World Wide Technology Championship celebra 19 años del torneo más longevo del PGA Tour en México

Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular del torneo Apertura 2025 de la cuando se lleve a cabo a la jornada 17, que tendrá cuatro de nueve partidos transmitidos por televisión abierta, incluido el clásico entre Cruz Azul y Pumas.

En esta última jornada, hay muchos equipos que se jugarán su clasificación directa a la Liguilla, otros su boleto al Play-In y algunos evitar ser eliminados.

A continuación, les presentamos qué partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta.

¿QUÉ PARTIDOS DE LA JORNADA 17 VAN POR TELEVISIÓN ABIERTA?

Mazatlán vs. Necaxa

  • Día: viernes 7 de noviembre
  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Tigres vs. Atlético de San Luis

  • Día: sábado 8 de noviembre
  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Toluca vs. América

  • Día: sábado 8 de noviembre
  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul vs. Pumas

  • Día: sábado 8 de noviembre
  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

El partido del sábado entre Chivas y Monterrey, considerado uno de los más atractivos, será transmitido por Amazon Prime.

