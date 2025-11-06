América deja escapar la victoria en la última jugada frente a Rayadas; queda en el aire el boleto a Semifinales

América tuvo todo para ampliar la ventaja y regresar a casa con el boleto a las Semifinales en sus manos, pero perdonaron y lo pagaron caro en el Gigante de Acero.

Las Águilas tuvieron que conformarse con un empate (1-1) ante las Rayadas de Monterrey que rescataron la igualada al 90+7', en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Al minuto 40, Irene Guerrero abrió el marcador luego de hacer válido un polémico penalti de Valeria del Campo sobre Sarah Luebbert. La decisión no se movió y la española ejecutó con autoridad para adelantar a las azulcrema.

Scarlett Camberos, Montserrat Saldívar y Sarah Luebbert intentaron por todos los sectores, pero al llegar al área las ideas perdían claridad. Aún así, el dominio era amarillo.

Mientras Sandra Paños tenía un día de poca exigencia, la zaga de las norteñas trabajaba al doble. Monterrey quería llegar a la capital con vida... y lo lograron.

Jermaine Seoposenwe aprovechó un magistral pase de Alice Soto para empatar el duelo en la última jugada. La sudafricana bombeó el balón a la arquera española, ante el desconcierto de la zaga del América.

Todo está en el aire y el domingo, en el estadio Ciudad de los Deportes se definirá al equipo semifinalista de lo que para muchos es la serie más atractiva en esta Liguilla del circuito rosa.

