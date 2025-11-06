México vs Costa de Marfil: Horario y canales para ver EN VIVO el Mundial Sub 17, este viernes 7 de noviembre

Luego de caer (2-1) en su debut frente a Corea del Sur en el Mundial Sub-17, la Selección Mexicana busca sumar sus primeros puntos en esta justa, hoy frente a Costa de Marfil.

En el combinado tricolor saben que no hay mañana. Contra el equipo africano es ganar si quieren mantener viva la ilusión en esta Copa del Mundo infantil.

Carlos Cariño, director técnico del mini Tricolor, asegura que el equipo está sólido y con la mentalidad de buscar el triunfo luego del primer encuentro, en el que merecían más.

“Para este segundo partido los veo mucho mejor. El equipo ha entendido perfectamente y sabe de la importancia, saben que no hay de otra que no sea ganar”, agregó el exfutbolista.

Cariño pidió también a la afición que siga creyendo en la Selección Mexicana Sub-17.

“Que sigan apoyando. México siempre se caracteriza por levantarse en momentos complicados, en los que pareciera que no tienen chance. En los retos es donde México saca la casta y mañana [hoy] lo vamos a hacer”, concluyó el estratega.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Costa de Marfil?

La Selección Mexicana busca sumar sus primeras unidades en la Copa del Mundo, luego de tropezar en el inicio ante Corea del Sur; la Fase de Grupos la cerrará el lunes 10 de noviembre ante Suiza.