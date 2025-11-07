Más Información
Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas llamados
La Selección Mexicana vence a Costa de Marfil y sueña con superar la Fase de Grupos del Mundial Sub-17
La Selección Mexicana cerrará el año 2025 con la Fecha FIFA de noviembre, ante Uruguay y Paraguay, y esta es la convocatoria de 26 jugadores de Javier Aguirre.
Las sorpresas para este llamado del Vasco son Obed Vargas del Seattle Sounders y Armando González, delantero de las Chivas que, además, pelea el título de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX.
Gilberto Mora, pese a su fractura en el dedo de la mano izquierda, sí fue considerado por el Vasco, luego de no contar con él en la fecha anterior, por estar en el Mundial con la Selección Mexicana Sub 20.
Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos) repiten en la portería de la Selección Mexicana. Otro nombre que destaca es el de Jorge Ruvalcaba de los Pumas.
Esta es la lista completa de la Selección Mexicana
Las Águilas del América son el equipo que más elementos aporta con cinco nombres. Asimismo, son cinco futbolistas que miltian en el Viejo Continente los que fueron llamados por el Vasco Aguirre.
PORTEROS
Luis Malagón/ América
Raúl Rangel/ Guadalajara
Carlos Acevedo/ Santos
DEFENSAS:
Kevin Alvárez/ América
Israel Reyes/ América
César Montes/ Lokomotiv
Johan Vázquez/ Genoa
Jesús Orozco/ Cruz Azul
Jesús Gallardo/ Toluca
Mateo Chávez/ AZ Alkmaar
MEDIOS
Edson Alvarez/ Fenherbace
Erik Lira/ Cruz Azul
Fidel Ambriz/ Monterrey
Gilberto Mora/ Xolos
Erick Sánchez/ América
Orbelín Pineda/ AEK
Obed Vargas/ Seattle Sounders
Marcel Ruiz/ Toluca
DELANTEROS
Alexis Gutierrez/ América
Roberto Alvarado/ Guadalajara
Diego Laínez/ Tigres
Raúl Jiménez/ Fulham
Germán Berterame/ Monterrey
Armando González/ Guadalajara
Jorge Ruvalcaba/ Pumas
Hirving Lozano/ San Diego
EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...
Noticias según tus intereses
[Publicidad]