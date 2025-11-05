El trabajo de unificar el proyecto rumbo al Mundial Femenil es positivo en Selecciones Menores de México

La Selección Mexicana Femenil está cerca de comenzar su participación en la Clasificatoria Concacaf W, rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2027.

El objetivo del Tricolor, dirigido por Pedro López, es quedarse con el primer lugar de su grupo para avanzar al Campeonato Concacaf W, donde se jugará la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Como parte del proceso, la Federación Mexicana de Futbol ha puestos sus esfuerzos en que salgan generaciones que puedan aportar lo que necesita la Mayor para cumplir con los objetivos.

Tal es el caso de la Sub-17 que participa en la Copa del Mundo Marruecos 2025 y está a dos juegos de levantar el trofeo. El director técnico de ese combinado, Miguel Gamero, reconoció que se está “trabajando muy bien” con las Selecciones Menores de México y el contacto con los demás entrenadores es reflejo.

“Estamos muy unidos en el proyecto, vamos en una sola dirección y tratamos de ayudar. Constantemente, tenemos comunicación”, compartió.