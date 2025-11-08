Más Información

México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Aún cuando parecía que México se quedaría con las manos vacías, un autogol de Brasil obligó a que la lucha por el tercer lugar se definiera con una cardíaca tanda de penales: contra todo pronóstico, las dirigidas por Miguel Gamero conquistaran la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos.

Inconsolable, la delantera Evelin Bonifácio estalló en un estruendoso llanto. Un autogol en el 90'+6' obligó a que el partido se definiera desde los once pasos. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, pero la desesperación de la futbolista brasileña era tanta que no le quedó más que cubrirse el rostro con las manos.

Selección Mexicana Femenil Sub 17 FOTO: @miseleccionfem
