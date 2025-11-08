México conquista la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17; supera a Brasil en una cardíaca tanda de penales

Aún cuando parecía que México se quedaría con las manos vacías, un autogol de Brasil obligó a que la lucha por el tercer lugar se definiera con una cardíaca tanda de penales: contra todo pronóstico, las dirigidas por Miguel Gamero conquistaran la medalla de bronce en el Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos.

Inconsolable, la delantera Evelin Bonifácio estalló en un estruendoso llanto. Un autogol en el 90'+6' obligó a que el partido se definiera desde los once pasos. Sus compañeras se acercaron a abrazarla, pero la desesperación de la futbolista brasileña era tanta que no le quedó más que cubrirse el rostro con las manos.

En breve más información.

Lee también La Selección Mexicana vence a Costa de Marfil y sueña con superar la Fase de Grupos del Mundial Sub-17