Hormiga González es campeón de goleo con Chivas y conquista los mejores MEMES

Las Chivas atraviesan por un extraordinario momento en el Apertura 2025 y alzan la mano para ser contendientes por el título de la Liga MX.

El Rebaño cerró la Fase Regular del torneo de manera impresionante, al conseguir siete victorias en las últimas ocho jornadas.

Es decir, el equipo de Gabriel Milito sumó 21 de los últimos 24 puntos disputados, por lo que llega a la Liguilla en plan grande.

En su último partido, el conjunto rojiblanco obtuvo un triunfo más que valioso y demostró que está para cosas importantes en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Las Chivas se impusieron (4-2) al Monterrey sobre la cancha del estadio Akron y dejó en claro que está para competirle a cualquier rival.

Con goles de Efraín Álvarez, Armando González, Roberto Alvarado y Javier Hernández, el Rebaño se quedó con las tres unidades frente a la afición tapatía.

Por parte de los Rayados, Roberto de la Rosa y Sergio Canales fueron los encargados de darle cierta ilusión a los seguidores albiazules.

Sin embargo, la escuadra rojiblanca había obtenido una importante ventaja en la primera mitad, gracias al baile que le pegó a La Pandilla.

Por tal motivo, los dos goles de los dirigidos por Domenec Torrent no sirvieron de mucha, ya que ambos fueron cerca del final.

Una de las anotaciones rojiblancas la consiguió La Hormiga y le sirvió para convertirse en campeón de goleo con las Chivas.

Con 12 dianas a lo largo del Apertura 2025, el centrodelantero mexicano quedó en la cima de los máximos romperedes, junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis).

De esta manera, la Hormiga González se quedó con el trofeo de goleador del torneo y se convirtió en el jugador mexicano Sub-23 con más tantos en un torneo corto, con lo que superó los 11 que consiguió Chicharito Hernández en el Apertura 2009.

El título de goleo que logró el joven delantero provocó que las redes sociales explotaran y le reconocieran su logro, dedicándole las imágenes más divertidas.

Hormiga González es campeón de goleo con Chivas y conquista los mejores MEMES

