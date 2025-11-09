Pumas avanza al Play-In y conquista los mejores MEMES; así "castigaron" a Cruz Azul

Pumas desafió pronósticos: no solo amarró el último boleto al Play-In del Apertura 2025, también rompió con el liderato de Cruz Azul.

Las anotaciones de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina superaron (2-3) a los celestes, quienes se sostuvieron una buena parte del partido con un doblete del “Toro” Fernández. Al menos, hasta que los auriazules sellaron su victoria en el ochenta y cinco.

A lo largo del partido, correspondiente al cierre de la fase regular, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Más aún con postales como las que dejó la dura entrada del “Coco” Carrasquilla sobre Kevin Mier.

Estos son los mejores MEMES que dejó el duelo.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Pumas ante Cruz Azul

Keylor Navas Tricampeón de Champions jugará el Play In de la Liga MX pic.twitter.com/IQzFmhWtMy — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) November 9, 2025

El peor Pumas de la historia le quitó el invicto y evitó el liderato del Cruz Azul de época. pic.twitter.com/pPjpZlCDrm — Marco 🆇 (@__ElBicho007) November 9, 2025

pic.twitter.com/4AmzlczrZ5

Los pumas cuando se trata de cagarle el palo al Cruz Azul — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) November 9, 2025

El Coco Carrasquilla después de arruinarle la carrera a Kevin Mier pic.twitter.com/T2GtOR5V6T — Pumas UNAM Shitposting (@Pumas_Shitpost) November 9, 2025

Todo tw apuestas dirigiéndose a apostar la tarjeta de Gudiño pic.twitter.com/dyb0wUGM7O — teo (@dmpilogod) November 9, 2025

La entrada más tranquila del Cruz Azul vs Pumas



pic.twitter.com/Gd66ulbcaV — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) November 9, 2025