Pumas avanza al Play-In y conquista los mejores MEMES; así "castigaron" a Cruz Azul

Pumas desafió pronósticos: no solo amarró el último boleto al Play-In del Apertura 2025, también rompió con el liderato de Cruz Azul.
Las anotaciones de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina superaron (2-3) a los celestes, quienes se sostuvieron una buena parte del partido con un doblete del “Toro” Fernández. Al menos, hasta que los auriazules sellaron su victoria en el ochenta y cinco.
A lo largo del partido, correspondiente al cierre de la fase regular, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Más aún con postales como las que dejó la dura entrada del “Coco” Carrasquilla sobre Kevin Mier.
Estos son los mejores MEMES que dejó el duelo.
Así se dio la respuesta en redes sociales, tras la victoria de Pumas ante Cruz Azul
