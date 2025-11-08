Pumas derrota a Cruz Azul de manera dramática, le arrebata el liderato y clasifica al Play-In

Lo intentó, lo buscó y al final se le dio. Pumas derrotó 2-3 a Cruz Azul en un duelo vibrante de la Jornada 17 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto universitario mostró su carácter y aseguró su lugar en el Play-In con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina.

Efraín Juárez lo había adelantado: su equipo dejaría el alma en la cancha. Y cumplió. Los auriazules se adelantaron temprano con una jugada de Álvaro Angulo por la izquierda que terminó Jorge Ruvalcaba al minuto 4, rompiendo una racha de 184 minutos sin que Cruz Azul recibiera gol.

La reacción cementera no tardó. Gabriel Fernández marcó el empate al 14 y, apenas cinco minutos después, firmó su doblete de cabeza para poner el 2-1 momentáneo.

Sin embargo, el ímpetu del “Toro” se desvaneció junto con el control del partido, que lentamente se inclinó del lado auriazul.

El encuentro también dejó malas noticias. José Juan Macías salió lesionado tras un fuerte choque con José Paradela, siendo trasladado al hospital.

Por parte de Cruz Azul, Kevin Mier tuvo que abandonar el campo después de una dura entrada de Adalberto Carrasquilla.

En el complemento, Pumas salió decidido a buscar el resultado. A pesar de la falta de precisión en los primeros minutos, el equipo de Juárez mantuvo la presión.

El técnico observaba con calma, pero sin dejar de exigir entrega. Esa insistencia fue clave para el cierre del encuentro.

Del otro lado, Nicolás Larcamón intentó controlar a su equipo, pero Cruz Azul perdió la concentración, en el tramo final, y ese descontrol resultó costoso. Los cambios no le salieron.

Álvaro Angulo empató el marcador al minuto 80 desde el punto penal y, cuando todo parecía sentenciado, Alan Medina apareció para firmar el 2-3 definitivo. Los jugadores de Pumas celebraron con euforia un triunfo que significó más que tres puntos: el boleto al Play-In.

Con este resultado, Cruz Azul cerró la fase regular en tercer lugar con 35 puntos, mientras que Pumas, con 21 unidades, se coló como último invitado al Play-In, dejando fuera a Querétaro.

Los universitarios vuelven a soñar con grandeza y con ese espíritu que los caracteriza: garra, fe y orgullo.