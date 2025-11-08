Antonio Mohamed enaltece su victoria frente al América: "Le ganamos al más grande"

Toluca venció (2-0) con autoridad al América de André Jardine, triunfo que sabe diferente para Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos.

El timonel argentino reconoció que vencer a las Águilas enaltece, por historia y por el nivel del equipo capitalino.

"Ganarle al América enaltece, es el más grande, tiene calidad. Es un gran equipo" lanzó el timonel del cuadro mexiquense.

Lee también: Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulihno y Joao Pedro

"Ellos van a aprender, nosotros también, creemos que nos podemos volver a cruzar en Liguilla, hoy fue para nosotros, pero tienen grandes jugadores y un gran entrenador. No nos podemos relajar, tienen individualidades, se pueden recuperar. Nosotros a seguir soñando con el bicampeonato”, agregó el Turco.

El Turco Mohamed, satisfecho con el año del Toluca. Sueña con el BICAMPEONATO 🔥😈🏆 pic.twitter.com/dNP4z4KZ7m — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 9, 2025

Por otra parte, el estratega de los Diablos Rojos destacó el año que han tenido desde su arribo al banquillo escarlata.

“Sí, tenemos claro que hicimos dos torneos de 37 puntos, somos líderes y segundos, lo más importante que todo es que me siento identificado con la forma de jugar del equipo, para mí eso es una satisfacción enorme, después, me parece que hay 5 o 6 equipos candidatos al títulos, no hay rival a vencer”, concluyó.