América vs Monterrey: Definida la primera llave de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

La Fase Regular del torneo Apertura 2025 está por finalizar, por lo que la Liguilla se encuentra a la vuelta de la esquina.

Este domingo, Santos y Pachuca jugarán el último partido de la Jornada 17, por lo que únicamente quedará por delante la Fiesta Grande.

Cruz Azul, Toluca, Tigres, América, Monterrey, Chivas, Tijuana, FC Juárez y Pachuca son los equipos que ya tienen asegurada su participación en la siguiente fase del certamen.

Únicamente queda disponible un boleto, que será repartido entre el Querétaro y los Pumas. El décimo invitado todavía está por conocerse.

