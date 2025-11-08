Más Información

Memes se burlan del América tras derrota frente al Toluca

América vs Monterrey: Definida la primera llave de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025

América no demuestra querer el súperliderato y pierde con un poderoso Toluca

Puebla da la sorpresa al derrotar al León en el cierre de la fase regular del Apertura 2025

Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulinho y Joao Pedro

La Fase Regular del torneo Apertura 2025 está por finalizar, por lo que la Liguilla se encuentra a la vuelta de la esquina.

Este domingo, Santos y Pachuca jugarán el último partido de la Jornada 17, por lo que únicamente quedará por delante la Fiesta Grande.

Cruz Azul, Toluca, Tigres, América, Monterrey, Chivas, Tijuana, FC Juárez y Pachuca son los equipos que ya tienen asegurada su participación en la siguiente fase del certamen.

Únicamente queda disponible un boleto, que será repartido entre el Querétaro y los Pumas. El décimo invitado todavía está por conocerse.

EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...

