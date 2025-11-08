Nathan Silva valora que Pumas sea liderado por Keylor Navas: Un honor tener a un jugador de su magnitud

Keylor Navas apenas está por cumplir cuatro meses en los Pumas, pero su presencia ha sido más que significativa.

El portero costarricense llegó con la misión de ser el guardián de la cabaña auriazul y ha cumplido con creces. Su impresionante nivel le ha permitido ser una auténtica muralla y ha sido el héroe universitario en más de una ocasión.

Por tal motivo, Nathan Silva no dudó en valorar y agradecer la presencia del exarquero del Real Madrid en el Club Universidad Nacional.

“Es un honor tener a nuestro favor [a un jugador] de esta magnitud, con jerarquía, que ha ganado muchos torneos y que, con su liderazgo y experiencia, es fundamental para nosotros en el día a día”, elogió.

Como zaguero, el brasileño aceptó que es sumamente importante tener detrás a Keylor Navas, por lo que le pueden aprender, gracias a lo que ha vivido en el más alto nivel. “En la línea defensiva lo aprovechamos al máximo para escuchar lo que tiene que aportar para nosotros; es un honor que sea parte del plantel”, reconoció sin dudarlo.

El excapitán de los Pumas señaló que, a lo largo de su trayectoria como profesional, no había sido testigo de un cancerbero que tuviera la calidad del ganador de tres Champions League consecutivas con el Real Madrid.

“En [todos] los años que he jugado, nunca había visto un portero tan rápido, con tanta potencia y con reflejos impresionantes; es un crack”, añadió Nathan Silva sobre el histórico Keylor Navas.