A pesar de tener todos los pronósticos en contra, los Pumas de Efraín Juárez encontraron la manera de arreglárselas para llegar a la última jornada del Apertura 2025 con el boleto del Play-In en sus manos. Sin embargo, todavía tienen que superar una prueba más que difícil: derrotar al superlíder de la competencia, el Cruz Azul.

El equipo felino depende de sí mismo para quedarse con el último lugar del repechaje, pero está obligado a ganarle a La Máquina; no le queda de otra.

Por tal motivo, Nathan Silva, uno de los líderes auriazules, reconoció en plática exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes que harán todo lo posible por avanzar a la siguiente fase del torneo, porque son conscientes de que representan a un equipo que no puede quedar eliminado. “Tenemos que afrontar nuestra [complicada] situación y jugarnos la vida contra Cruz Azul en la última jornada. Vamos con todo porque defendemos una gran institución y tenemos que dejar todo dentro de la cancha. Estamos enfocados en hacer un gran partido y salir con los tres puntos y, en el Play-In, vamos a pelear por grandes cosas”, declaró.

El brasileño prefiere no pensar en una hipotética eliminación, porque un equipo como los Pumas no tiene permitido quedarse fuera de la Fiesta Grande. “No pasa por mi cabeza, porque estamos en un equipo grande y [debemos] pelear por cosas importantes. Pienso solamente en llegar al Play-In, ese es nuestro objetivo y [luego a] la Liguilla. El grupo está muy consciente de lo que nos jugamos el sábado y tenemos que estar muy enfocados”, sentenció.

Para el zaguero, Pumas tiene los argumentos necesarios para ser considerado el caballo negro en la Liguilla. “Ha pasado muchas veces que algunos equipos que no fueron tan equilibrados durante el torneo dieron la sorpresa. Tenemos un gran plantel y vamos hacia adelante... Con todo el corazón”, aseguró.