Nathan Silva entiende malestar de la afición de Pumas, pero confía en que no los abandonarán rumbo al Play-In

El último partido de los Pumas en el estadio Olímpico Universitario no terminó como el propio equipo y, sobre todo, su cuerpo técnico esperaba. A pesar del triunfo categórico sobre los Xolos, la afición auriazul no dejó pasar la oportunidad de mostrar su malestar ante la falta de resultados positivos en el torneo. Los integrantes de La Rebel portaron playeras con la leyenda “¡Respeten nuestra historia!” y, cuando Efraín Juárez se acercó a la zona del Pebetero, lo recibieron con una fuerte rechifla.

Al interior del vestidor auriazul, aceptan que estas actitudes de sus seguidores son “parte del futbol”, por lo que respetan y entienden que se manifiesten. “La afición siempre estuvo con nosotros, en las malas y en las buenas; creo que también tienen su derecho de protestar. Espero que estén con nosotros, apoyándonos e incentivándonos para seguir adelante”, declaró el defensa central Nathan Silva.

El nacido en Minas Gerais pidió que lo seguidores de los Pumas no los abandonen en su siguiente partido contra Cruz Azul, porque se estarán jugando su clasificación al Play-In. “Espero que en el próximo partido la afición vaya al estadio, que esté con nosotros, cante y grite para incentivar y que salgan muy felices del estadio [porque] los jugadores, la directiva y el staff de Pumas estamos con un solo objetivo: ganar”, afirmó.

Aceptó que “a veces no va a alcanzar, a veces no se va a dar el resultado”, pero se comprometió a “dejar todo para salir con el triunfo” y responderles, porque ellos “siempre” están presentes.