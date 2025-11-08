Cruz Azul vs Pumas: Horario y canales para ver la Jornada 17 del Apertura 2025; hoy, sábado 8 de noviembre

En dos realidades distintas, pero con una necesidad compartida de ganar, Cruz Azul y Pumas se medirán en la última fecha de la fase regular. En la cancha del estadio Cuauhtémoc, “La Máquina” buscará amarrar el liderato del torneo, mientras que los auriazules lucharán por quedarse con el último boleto al Play-In. Ambos dependen de sí mismos para lograr su cometido.

En el seno auriazul se tiene confianza. Ya en conferencia de prensa, el capitán Keylor Navas advirtió que Pumas todavía está peleando por el título. Palabras que se dieron después de que el estratega de los celestes, Nicolás Larcamón, aseveró que a los universitarios ya no les quedaba nada más en el semestre.

"Al final, al día de hoy, estamos peleando por el título. Hay algunos equipos que ya tienen la dicha de estar clasificados a la fase final, pero creo que no se puede desprestigiar a los que todavía tenemos opciones. Lo tomamos con tranquilidad. No es la primera vez que hablan de nosotros y es parte del futbol. Nos toca respetar al rival", aseveró el arquero costarricense.

Los auriazules cargan sobre sus hombros una mala racha de cinco partidos sin poder derrotar a Cruz Azul. Sumado a que, en la historia de los torneos cortos, la estadística le pertenece a los cementeros: de 71 partidos jugados, 32 son victorias de Cruz Azul, 23 han culminado en empate y 16 triunfos han sido de Pumas.

Por su parte, Nicolás Larcamón advirtió: "Hoy el foco está 100 por ciento puesto en Pumas. Ni siquiera en una hipotética situación de Liguilla… Hoy lo más importante es terminar la fase regular como superlíderes".

Todo se definirá una vez que caiga la noche en el estadio Cuauhtémoc.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido?

Sábado, 8 de noviembre

Cruz Azul vs Pumas | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

