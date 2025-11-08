Más Información

Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulinho y Joao Pedro

Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

Sin Rotondi, pero con la mira en el liderato; Cruz Azul se mide a Pumas en Puebla

Chivas ilusiona a su afición y los MEMES tras la victoria sobre Monterrey lo confirman

Primero anotó Joao Pedro ante Tigres, después lo hizo el mexicano Armando González frente a Rayados y al final apareció Paulinho contra el América para definir el título de goleo del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los tres llegaron igualados con 11 anotaciones y sellaron la definición del campeonato de goleo con 12 dianas. De esta manera, el atacante portugués consiguió su tercer título en fila.

Por su parte, el delantero de las Chivas, "La Hormiga" González, se convirtió en el primer goleador mexicano desde Uriel Antuna con Cruz Azul en el torneo Clausura 2024, con apenas ocho goles.

El brasileño Joao Pedro fue el primero en anotar. Lo hizo en la visita del Atlético de San Luis al estadio Universitario. Gran torneo del futbolista de 33 años, quien no necesitó de adaptación al futbol mexicano.

Paulinho ligó su título de goleo a los que consiguió en el Apertura 2024 (13) y al Clausura 2025 (12). El último en hacerlo fue el "Chucho" Benítez cuando militaba en el América, en los torneos Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013.

