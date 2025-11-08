Nathan Silva respalda proyecto de Efraín Juárez: Hace de todo para que Pumas mejore

El proyecto de Efraín Juárez en los Pumas ha estado marcado por la inconsistencia. Los resultados no han sido los esperados y, por tal motivo, su clasificación al Play-In pende de hilo. En el Apertura 2025, apenas han podido sumar cuatro victorias. Incluso, la afición auriazul ya mostró su malestar en contra el director técnico mexicano.

A pesar de lo que los aficionados no estén contentos, el timonel universitario cuenta con el respaldo de sus jugadores, tal y como lo aseguró Nathan Silva. “Efra llegó el torneo pasado, tuvo muchos cambios, llegadas, salidas, tuvo al grupo completo en la Fecha 5 o 6... Los resultados no han salido como nos gustaría, pero así es el futbol, es [parte del] proceso. Está haciendo de todo para que Pumas sea mejor en el día a día y llegue muy bien a la Liguilla”, comentó el central.

El ex del Atlético Mineiro resaltó el “gran trabajo que ha hecho” Juárez con sus futbolistas, que les permite seguir confiando en que es el indicado para seguir al frente. “Platica mucho con nosotros y nosotros también externamos lo que pensamos; esto, es muy importante. Efra tiene su mentalidad, el club tiene la suya y se unieron para el proyecto. El grupo está fortalecido y seguimos adelante [con él]”.

Nathan Silva considera que los Pumas de Efraín Juárez no han corrido con suficiente suerte, ya que merecerían tener más unidades. “Muchas veces jugamos mejor que el adversario y no tuvimos el resultado a nuestro favor, muchos partidos fueron así. Esos puntos nos hacen falta ahora”.