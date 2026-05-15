Liga MX colecciona récord de asistencia en los Cuartos de Final del Clausura 2026

Además de entregar un sinfín de emociones, los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX también registraron un récord de asistencia en los últimos cinco años.

En esta instancia se dieron cita Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, Tigres, Atlas, Pachuca y Toluca, ocho equipos con gran convocatoria en sus respectivos estadios e incluso fuera de ellos, como el caso de los llamados cuatro grandes.

De acuerdo con cifras de la propia Liga BBVA MX, a lo largo de esta fase se registró una asistencia total de 317,692 aficionados, siendo así la mejor entrada en los últimos cinco años; incluso, sumó un 59 por ciento más que en el Clausura 2025.

Asistencia en Cuartos de Final de Liga MX durante los últimos cinco años / Foto: Cortesía Liga BBVA MX

Un gran aliciente para esta marca fueron los grandes duelos que se jugaron durante los Cuartos de Final del actual certamen, como el América contra Pumas o el de Chivas frente Tigres, posiblemente los dos más atractivos de las eliminatorias.

Además, la conexión que existe entre ciertos clubes con la afición también fue fundamental para abarrotar los estadios. Un claro ejemplo son los de la UNAM, quienes al terminar primeros en la clasificación generan una gran ilusión en sus seguidores que, sin dudarlo, estuvo presente en el Estadio Banorte y en CU para firmar su pase a semifinales.

Ahora, en las semifinales del torneo vemos a Pumas medirse al Pachuca y a Cruz Azul contra las Chivas, donde la afición seguramente responderá en las gradas.