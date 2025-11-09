Cruz Azul y Chivas se medirán en cuartos de final del Apertura 2025

Este sábado se definieron dos duelos de cuartos de final del Apertura 2025, siendo uno de ellos el Cruz Azul vs Chivas el cual luce como un atractivo encuentro tras lo mostrado por ambas escuadras en el cierre de la fase regular del torneo.

Además del partido entre La Máquina y el Rebaño, América y Monterrey se convirtieron en la primera llave de la fase final en confirmarse, después de que ambos equipos perdieran sus respectivos encuentros.

En esta fecha sabatina de la Jornada 17 del Apertura 2025, las Chivas recibieron en el estadio Akron a los Rayados de Monterrey. El cuadro rojiblanco dominó el primer tiempo del juego, yéndose al descanso con una ventaja de 3-0 y con el partido prácticamente resuelto.

Sin embargo, el duelo se les complicó en los últimos 20 minutos del encuentro, pues La Pandilla acortó distancias y se puso a un gol de empatarlos, pero la divina aparición de Javier Hernández Balcázar evitó que su equipo se llevara un susto de aquellos y selló un contundente 4-2.

Cruz Azul llegó a su duelo contra Pumas con la intensión de amarrar el liderato, tarea que no comenzó de la mejor manera. En apenas cuatro minutos, Ruvalcaba apareció para adelantar a los universitarios y darles esperanzas de llegar al Play In, pero en un instante los celestes le dieron la vuelta.

Al 14' y al 19', Gabriel Fernández se encargó de darle la ventaja La Máquina para colocarse como líderes de la clasificación. El mundo se le vino abajo a Cruz Azul cuando Kevin Mier salió lesionado y Faravelli se fue expulsado al 66.

Pumas aprovechó las dos bajas del cuadro celeste para apretar el acelerador y así conseguir voltear el marcador a su favor, consiguiendo firmar una victoria de 3-2 y así lograr de forma dramática su pase al Play In.

El resultado adverso del Cruz Azul los bajó a la tercera posición, y por esa razón enfrentará a Chivas que terminó sexto.