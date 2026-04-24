Álvaro Fidalgo será titular con el Real Betis para enfrentar al Real Madrid en LaLiga

Álvaro Fidalgo vuelve a tener la oportunidad de demostar su calidad como futbolista, al recibir la oportunidad de ser titular con el Real Betis para enfrentar al Real Madrid.

El Maguito fue elegido por Manuel Pellegrini para estar en el XI titular del equipo verdiblanco y jugar contra los Merengues de Álvaro Arbeloa, en duelo correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga.

El volante español, naturalizado mexicano, compartirá el centro del campo del conjunto sevillano con Sofyan Amrabat, el marroquí que brilló en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El exfutbolista del América apenas está por cumplir tres meses en la escuadra bética, pero cada vez luce más adaptado al modelo de juego del Ingeniero.

Su entrada en el 11 inicial es una buena noticia para el canterano del Real Madrid porque, en la última fecha, no tuvo participación, en la victoria (2-3) del Real Betis sobre el Girona en condición de visitante.

La participación de Álvaro Fidalgo ha sido constante, pero tiene bastante competencia en la sala de máquinas de Manuel Pellegrini.

Además de Sofyan Amrabat, el Maguito compite con Sergi Altimira, Pablo Fornals, Marc Roca y Giovani Lo Celso, por lo que debe aprovechar esta enorme oportunidad de jugar contra los Merengues.