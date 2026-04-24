En menos de 50 días, la Selección Mexicana comenzará su participáción en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor de Javier Aguirre se estará enfrentando a Jamaica en el partido inaugural el jueves 11 de junio, sobre la cancha del estadio Banorte, en punto de las 13:00 horas.

Para México, este Mundial será histórico porque será el tecero que organiza y dejará atrás a Italia, Francia, Brasil y Alemania como los países que lo albergaron dos veces.

Además, el Coloso de Santa Úrsula será el único en todo el orbe que recibe a la justa mundialista en tres ocasiones.

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Por tal motivo, la Selección Mexicana tendrá toda la presión para ofrecer una actuación más que digna, que esté a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, el Vasco todavía tiene algunas dudas que resolver de cara a la Copa del Mundo.

Una de ellas es el tema de la lista de convocados, que tendrá que ser entregada el lunes 1 de junio, es decir, 10 días antes de arrancar su aventura en el Mundial.

De momento, se desconoce quienes serán los tres porteros que el experimentado estratega mexicano llamará; aunque, es, prácticamente, un hecho que Raúl Rangel ocupará uno de los lugares.

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A pesar de que otro de los que tienen posibilidades de ser llamados es Guillermo Ochoa; no obstante, Ricardo La Volpe salió para criticar que exista esa opción.

"Ochoa no te corta un centro ni aunque lo empuje un enano por atrás. Entiendo su experiencia, entiendo su figura, [pero] no sé a la edad que tiene la potencia o los reflejos... cuidado. Lo traen por imagen no creo que por las condiciones", sentenció.

Además, manifestó que podría ser llamado por tener "un buen manejo de la defensa y de que hable", pero no estará seguro que pueda ser la segunda opción.

"Últimamente, a donde ha atajado Ochoa no es ningún equipo grande. Hoy para mí es Tala, [pero] tengo dudas del segundo arquero porque no hemos generado arqueros", añadió.

Ricardo La Volpe recordó cuando él pasó por lo mismo, cuando en 2006 tuvo en su Selección a Paco Memo y a Chuy, pero no dudó en elegir a su segunda opción.

"Es algo que ya me pasó... Ochoa-Corona, a Corona lo tenía en Tecos y Ochoa estaba en el América; imagínate la gente y el fanatismo decían que Ochoa, [pero] no, Ochoa estaba fácil tres dedos abajo de lo que era Corona", añadió.