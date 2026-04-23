Miguel Herrera reveló que directivo quería que la Selección Mexicana jugara como el equipo 19 de la Liga MX

El proceso rumbo al Mundial 2026 de la Selección Mexicana tuvo varios pasajes bastante oscuros antes de culminar con Javier Aguirre en el banquillo nacional, por tercera ocasión.

Tras la salida de Gerardo Martino, Diego Cocca se convirtió en el timonel tricolor. Su proceso fue bastante corto y Jaime Lozano tomó su lugar, pero después de una pésima Copa América, fue removido y llegó el Vasco.

Miguel Herrera fue uno de los candidatos, pero al final no se quedó. Sin embargo, recién lanzó una revelación que dejó a más de uno sorprendido.

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¿Qué dijo el Piojo Herrera?

Miguel Herrera fue uno de los candidatos para dirigir a la Selección Mexicana en este proceso mundialista, pero al final, para su mala fortuna, no pudo concretar su segunda estancia al frente del Tricolor.

No obstante, señaló que tuvo varias entrevistas con importantes directivos. Incluso, uno de ellos le sugirió una idea para el combinado nacional, que de inmediato fue descartada, ya que, de concretarse, iba a generar mucha polémica.

Herrera, ahora analista de televisión, aseguró en su reciente participación en el programa “Línea de 4” de TUDN, que un dirigente tenía en mente que el Tricolor jugara como el equipo 19 de la Liga MX .

“Me dijeron: ‘¿oye, y si la Selección juega el torneo como el equipo 19 (de la Liga MX)?’. Así me lo propuso uno de los directivos y le dije: ‘A ver, espérame, no’”, relató el controvertido entrenador.

El Piojo Herrera recordó que se negó por ser una idea descabellada, que chocaba con los intereses de los clubes. Al final, la propuesta no prosperó, al igual que su candidatura como técnico nacional.

“Fue cuando me entrevistaron para tomar a la Selección en este proceso. Y dije: ‘espérame, no, no, no. Porque si yo en la semana juego contra Tijuana y de repente digo: no mejor… (Gilberto) Mora viene para acá’. Entonces se lo quito a Tijuana y voy a jugar contra Tijuana. ¡Imagínate! No, no puede ser”, finalizó Miguel Herrera.

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