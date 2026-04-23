Tabla General Liga MX Clausura 2026: así va la clasificación en tiempo real

Con solo una jornada por disputarse, el futbol mexicano está a punto de despedirse de la fase regular del Clausura 2026, un semestre lleno de emociones y escenarios cambiantes para los equipos.

La penúltima fecha dejó sorpresas importantes: Mazatlán FC venció a Toluca y Monterrey rompió su mala racha al imponerse a Puebla. Estos resultados modificaron el orden de la Tabla General y aumentaron la tensión rumbo a la Liguilla.

Lee también Lamine Yamal se lesiona y peligra su participación en México previo al Mundial 2026

En esta edición, únicamente ocho clubes tendrán acceso a la fase final, lo que convierte cada punto en un tesoro para quienes buscan mantenerse en la pelea por el título.

De momento, el líder es Guadalajara con 35 unidades, seguido muy de cerca por Pumas con 33. Pachuca ocupa el tercer lugar con 31 puntos, apenas por encima de Cruz Azul que suma 30. Toluca completa el top cinco con 27 unidades.

Así va la Tabla General de la Liga MX al momento