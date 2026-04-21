Rodrigo López sueña con regresar a Selección Mexicana: “Trabajo para aspirar a una convocatoria”

El estar viviendo su torneo de mayor protagonismo, gracias a sus actuaciones "partido a partido", le permite a Rodrigo López ilusionarse con la posibilidad de regresar a Selección Mexicana en un futuro cercano.

El Toti sólo ha podido portar en dos ocasiones la camiseta del Tricolor, pero tiene el sueño y la fe de volver a hacerlo, ya que actualmente está consolidado en el esquema de Efraín Juárez y partido a partido tomá más confianza y experiencia dentro del terreno de juego con los felinos.

"Cuando empiezas a tener continuidad, te haces escenarios, [pero] uno tiene que aterrizar y enfocarse en el presente, el trabajo y el partido de cada fin de semana; la repetición de todo eso es lo que te puede llevar, realmente, a aspirar por este tipo de convocatorias y de vivencias", compartió el volante universitario en charla con EL GRAN DIARIO DE MÉXICO..

El canterano de los Pumas confía que su "trabajo" le permitirá ser considerado en un futuro para el combinado nacional; mientras tanto, seguirá "disfrutando mucho del futbol y de estar" en el equipo que lo vio nacer.

Rodrigo recordó cómo vivió su debut con la Selección Mexicana el 16 de diciembre de 2023, en un amistoso contra Colombia, donde incluso fue titular. Ese momento le dejó muchos deseos de volver a defender la playera del cuadro nacional.

"Fue momento muy lindo [porque] uno de los mayores objetivos que uno puede tener como futbolista es representar a su país; es un momento que atesoro todos los días, que me motiva y es una de las razones por las cuales trabajo, para estar ahí otra vez y estar muchas veces, me da fuerza y vive en mí", señaló López.

No obstante, aceptó que todavía "hay un camino largo para llegar allá", pero que tiene "muy claro" que se seguirá preparando para crecer porque tiene muchos deseos que cumplir.

"Sueño con ser campeón primero, con Selección Nacional y siempre he tenido el sueño europeo; quiero estar en Champions, en el nivel de élite, ese es uno de mis mayores sueños y otra de las razones por las cuales me preparo y trabajo... [pero] pasará lo que tenga que pasar", finalizó el Toti López.