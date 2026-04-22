El insólito error de Guillermo Ochoa que pone en duda su titularidad con la Selección Mexicana

El nombre de Guillermo Ochoa volvió a ocupar titulares de los medios mexicanos y de Chipre luego de una actuación que dejó más preguntas que certezas en la recta final de la temporada en Europa.

El arquero mexicano tuvo una noche para el olvido en la Copa de Chipre, donde su equipo, el AEL Limassol, quedó eliminado en semifinales frente al Pafos FC con marcador de 3-1 (5-2, global).

El guardameta, que busca mantenerse vigente y en ritmo de cara a una muy posible convocatoria con la Selección Mexicana de cara a la justa mundialista, protagonizó dos acciones que marcaron el rumbo del encuentro.

En un momento donde su rendimiento se observa con lupa, los errores generaron fuertes reacciones.

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¿Cómo fueron las fallas de Guillermo Ochoa?

El primer fallo ocurrió tras un intento de despeje que terminó en el empate del rival. Ochoa contaba con tiempo suficiente para controlar la jugada, pero su decisión resultó en un rebote que facilitó la anotación.

Minutos más tarde, una jugada aún más desafortunada agravó la situación. El 'Oso': tras un pase retrasado de un compañero, el balón impactó en el delantero rival Lelé y terminó dentro de la portería.

Cuando el partido se acercaba a su cierre, un nuevo error sentenció el resultado. En el minuto 88, el mexicano falló en su salida y y un rival solo le bombeó el balón, decretando el tercer gol del Pafos y la eliminación definitiva del AEL con un global de 5-2.

Este episodio llega en un momento inoportuno para el experimentado arquero, quien se incorporó al futbol chipriota con la intención de sumar minutos y ritmo. Sin embargo, sus recientes actuaciones han provocado ciertas críticas sobre su nivel actual y su capacidad para competir por la titularidad rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

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