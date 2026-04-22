El polémico video de César Arturo Ramos tras el León vs América, ¿Merece ser castigado?

César Arturo Ramos está en la mira de todos tras el partido entre León y América, ayer en actividad de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Y no precisamente por el polémico penalti que marcó en favor de las Águilas. El silbante es señalado por una actitud "prepotente" hacia el jugador de los Panzas Verde, Iván Moreno, al término del encuentro.

En un video viralizado en redes sociales, se puede ver a Ramos Palazuelos acercándose al defensor mexicano para decirle algo que desató la molestia en el club leonés.

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César Arturo Ramos habría "provocado" a Iván Moreno, del León. FOTO: IMAGO7

Moreno fue detenido cuando se dirigía a César Arturo; sin embargo, un integrante del staff esmeralda sí fue expulsado luego de decirle algo al árbitro. Esta acción fue severamente cuestionada por aficionados y exsilbantes.

"Y aquí ¿qué procede? Se calentó Cesar Ramos al final del juego de León vs Club América, se observa que algo le dice a Iván Moreno de León. Al final termina expulsando a una persona que le señala que lo escuchó decir algo. A Karen Díaz se sancionó por tratar de evitar un problema, ¿aquí serán omisos?", escribió el exárbitro Fernando Guerrero.

Por el momento, ni el León ni la Comisión Disciplinaria se ha manifestado al respecto sobre lo sucedido con el árbitro mundialista César Arturo Ramos.

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