Liga MX: Quedan definidos los duelos del Play-In que otorgarán los últimos boletos a la Liguilla

Con mucho sufrimiento, pero también con un enorme pundonor, los Pumas consiguieron colarse al Play-In como el último invitado (10).

A pesar de que tenía una misión titánica, porque debía derrotar al Cruz Azul, el equipo de Efraín Juárez nunca bajó los brazos, demostró ganas de clasificar a la siguiente fase del Apertura 2025 y cumplió con su objetivo.

Sin embargo, para estar en la Liguilla, los universitarios todavía tienen un largo camino por recorrer. Si desean clasificar, tendrán que eliminar a dos rivales y en condición de visitante.

Lee También Nathan Silva entiende malestar de la afición de Pumas, pero confía en que no los abandonarán rumbo al Play-In

Primero, se verán las caras con el Pachuca en el estadio Hidalgo. Este será el sexto duelo en la serie entre los Pumas y los Tuzos en ronda de eliminación directa de la Liga MX.

Hasta el momento, la balanza favorece al conjunto auriazul, con una ventaja de tres a dos.

Se han enfrentado una vez en el Play-In (Clausura 2024), tres veces en los cuartos de final (Apertura 2006, Clausura 2014 y Apertura 2020) y una vez en la final (Clausura 2009), que ganaron los Pumas. En el tema específico de juegos, se han repartido dos triunfos cada uno, por un total de cinco empates.

Lee También Nathan Silva respalda proyecto de Efraín Juárez: Hace de todo para que Pumas mejore

En la Fase Regular del Apertura 2025, el conjunto de Jaime Lozano se quedó con el triunfo (2-3) en el Olímpico Universitario, en duelo correspondiente a la Jornada 2, que quedó marcado por las equivocaciones del joven Rodrigo Parra.

En caso de eliminar a los Tuzos, la escuadra de Efraín Juárez jugará contra el perdedor del encuentro entre el Tijuana y el FC Juárez.

En dicha llave del Play-In, los Xolos y los Bravos lucharán por un cupo a la Liguilla, en una serie inédita. El que caiga tendrá una segunda oportunidad para intentar ser el último invitado a la Fiesta Grande. En la Fecha 3, las escuadras fronterizas dividieron puntos (1-1) en el estadio Caliente.

El Play-In está por comenzar y el Tijuana, el FC Juárez, el Pachuca y los Pumas se juegan su última oportunidad de clasificar a la Liguilla. Harán todo lo posible por quedarse con los dos últimos boletos disponibles.