Efraín Juárez y el orgullo de Pumas, rumbo al Play-In: "Salimos a matar o morir"

Efraín Juárez cerró la fase regular del Apertura 2025 con una sonrisa y con la convicción de que su equipo está para más. Tras vencer 2-3 a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, el técnico de Pumas se mostró orgulloso por la entrega de sus jugadores y entusiasmado con la oportunidad de disputar el Play-In, aunque sin confiarse de cara a lo que viene.

“No, yo creo que se me cierra una temporada de 17 jornadas que hemos tenido momentos buenos, momentos complicados. Es la realidad. Me parece que me voy muy contento y orgulloso de lo que ha mostrado el equipo en estas 17 fechas”, expresó Juárez a los medios de comunicación.

El estratega universitario reconoció que su equipo mantuvo siempre la fe y la intensidad, incluso cuando los resultados no acompañaban. “El equipo nunca se cayó en la forma que entrenábamos… A pesar de ir ganando y recibir dos golpes, el equipo nunca se cayó”, afirmó.

Juárez explicó que el triunfo ante Cruz Azul fue el resultado de un planteamiento agresivo y de una convicción inquebrantable. “Sabíamos que teníamos que salir a matar o morir porque no había otra. Cambiamos el dibujo antes de la expulsión también y al final creo que nos da resultado y nos vamos con un triunfo que creo que lo merecemos”.

El entrenador también habló sobre la polémica que surgió luego del partido, luego de que Cruz Azul analizará pedir la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla. Juárez fue tajante al defender a su jugador. “La verdad es que no la veo. Nosotros también tendríamos que pedir la inhabilitación del tipo que no asiste y se le cae encima a Macías. Paradela, por favor… Nunca mala leche, es futbol, nos dejamos de joder”, declaró.

Pese a las polémicas, Juárez mantiene la vista en el siguiente desafío: el Play-In. “Vamos paso a paso con la gente que contamos. Veremos qué hablamos de aquí al jueves, todavía no está confirmado. Inventaremos cualquier cosa”, bromeó, dejando entrever que planea rotaciones ante los jugadores seleccionados para fecha FIFA.

El técnico auriazul también se refirió a la lesión de uno de sus futbolistas, sin dar demasiados detalles, pero con esperanza de una pronta recuperación. “Vamos a analizar… Ojalá no sea nada grave porque lo necesitamos. Esa es la realidad, de cara a lo que nos jugamos”.

Finalmente, Juárez resumió con orgullo el carácter que vio en sus jugadores. “Hoy el equipo define lo que es Pumas… Mi equipo nunca, nunca ha bajado los brazos en ningún momento, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido este torneo”, concluyó el técnico, convencido de que el espíritu universitario puede llevarlos más lejos aviara que están a un paso de la fiesta grande del futbol mexicano.