Nicolás Larcamón, enojado por no poder opinar del arbitraje tras lesión de Kevin Mier; "volvemos a sufrir otro llamativo error"

Nicolás Larcamón no pudo ocultar su enojo. El técnico de Cruz Azul llegó a la conferencia de prensa, tras la derrota 2-3 ante Pumas, con el rostro serio y las palabras medidas. Más que por el marcador, su molestia pasaba por las decisiones arbitrales, la lesión de Kevin Mier y la expulsión de Lorenzo Faravelli, situaciones que consideró “llamativas” y “errores” que, según él, se repiten con frecuencia.

El estratega argentino, visiblemente irritado, dejó entrever su inconformidad con el arbitraje, aunque evitó hablar de manera directa para no ser sancionado. “No, difícil no es, no estamos permitidos de hablar, porque si no nos multan. Entonces no es que es difícil, es que no podemos hablar del arbitraje, que es diferente”, lanzó Larcamón, marcando distancia pero dejando clara su postura.

Aún con el disgusto por el resultado y los incidentes, Larcamón destacó el esfuerzo de su equipo y la unión del grupo. “Tenía que ser así, lamentablemente con todo esto llamativo que menciono, pero nada de esto va a generar un golpe a nuestras ambiciones, a nuestra hambre. Los dos partidos que perdimos, los perdimos con expulsiones”, señaló con tono firme.

El técnico cementero recordó que no es la primera vez que Cruz Azul se ve afectado por decisiones arbitrales cuestionables y que a raíz de ese se ven afectados en el marcador. “A Cruz Azul le afectó este partido. Me imagino que lo atenderá la Comisión de Árbitros. Volvemos a sufrir un llamativo error”, expresó, en referencia a lo ocurrido jornadas atrás en Tijuana, cuando el juvenil Jorge Rodarte fue expulsado en los primeros minutos y despues fue revocada la expulsión.

Y agregó: “Nosotros tuvimos una expulsión a los 3 minutos de un jugador que tuvo la intención de hacer un pase y en la extensión de la pierna, cuando termina de hacer el pase, se le mete la pierna del rival y sale expulsado y yo dije que la entendía como un error, que podemos cometer todos “.

La preocupación se centra ahora en Kevin Mier. El arquero colombiano salió lesionado tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla, y el cuerpo médico analiza la gravedad del golpe. El colombiano salió en muletas tras finalizar el partido. “Estamos a la espera de los estudios, fue un golpe muy fuerte en la canilla (tibia)… No puede seguir en el partido, a la espera de que no sea algo importante. Fue algo llamativo, la acción es clara”.

Lanza advertencia a Chivas, su rival en liguilla

Finalmente, con la derrota ante Pumas en la última jornada del Apertura 2025, Cruz Azul cayó al tercer puesto y ahora enfrentará a Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025. A pesar de los contratiempos, Larcamón insistió en que su equipo sigue firme y con la mirada puesta en el objetivo: salir campeón.

El argentino cerró con un mensaje de orgullo y determinación, dejando en claro que no se dejarán vencer por la frustración ni por factores externos. “Ya tenemos rival y el rival llegará con la misma inactividad. Siento que van a ser 180 minutos espectaculares, un gran equipo. Va a estar muy lindo, vamos a asumir, vamos a afrontar y confío que vamos a trascender a pesar de que algunos no quieran”, sentenció.

