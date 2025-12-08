La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a reconsiderar su decisión de no asistir a la inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en el Estadio Banorte.

La Mandataria afirmó que prefirió ceder su boleto a una persona que normalmente no tendría la posibilidad de acudir a un evento de esa magnitud.

Cuestionada sobre si cambiaría su postura, Sheinbaum respondió: “No. ¿Cuánto cuesta un boleto para el mundial? Yo voy a ver la inauguración aquí (en el Zócalo) con la gente, y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo, al contrario, representa lo que somos. ¿Qué debate se ha armado?", comentó.

La Presidenta recordó que esta decisión ya la había comentado en su encuentro con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien —según dijo— recibió la idea con agrado.

“Se lo dije desde que vino Infantino, y le pareció muy bien. ‘Nunca había escuchado eso, y habla de usted’, me dijo.”

Sheinbaum también narró parte de la charla informal que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, mientras se realizaba el sorteo mundialista en Washington D.C.

Explicó que la conversación se centró en detalles del sorteo y en las particularidades deportivas de cada país.

“Estábamos en si un equipo era mejor que otro, porque cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía, sino en otro grupo. Todo relacionado con el sorteo. Hablamos de cuáles son los deportes más importantes en cada país; en Canadá, el hockey es el favorito. Entre Carney y Trump hablaban de hockey. El presidente Trump no sabía tanto de fútbol, entonces preguntaba si un equipo era bueno, y decíamos que sí, que era de los mejores”.

La Mandataria aclaró que no hubo ningún tema político de fondo durante ese intercambio, y que las conversaciones más sustantivas se reservaron para la reunión privada trilateral.

Sheinbaum afirmó que en el encuentro formal entre ella, Trump y Carney se abordaron temas de comercio y cooperación, destacando el ambiente de respeto mostrado por el presidente estadounidense.

“En la reunión privada ya hablamos de otros temas, principalmente de comercio, de cómo vamos a seguir trabajando. En el trato uno a uno, el presidente de Estados Unidos representa a su país y yo represento a México. El que el presidente Trump haya sido amable habla del reconocimiento a México. En ningún momento hubo grosería; fue muy respetuoso.”

