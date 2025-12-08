En el marco de las celebraciones de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hará ajustes a su agenda, por lo que algunos días no habrá conferencias mañaneras desde Palacio Nacional.

En su conferencia de este lunes 8 de diciembre, Sheinbaum Pardo comentó en el Salón Tesorería cómo quedará su agenda también ante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Ya estamos cerca del fin de año, les vamos a dar vacaciones. Vamos a hacer posada, vamos pensando a ver cómo; es que el 24 es miércoles, jueves, viernes. Ya de perdis, jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo menos jueves, viernes, 25, 26, y luego a la otra semana.

Lee también Sheinbaum: Designación de Gertz Manero no será pública todavía

“El 12, Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Pues vamos a hacer tradición, vamos a respetar a la Virgen”, comentó la Presidenta.

Descartó que esta semana vaya de gira a Nuevo León.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr