Un joven, quien se presentó en la Décima Segunda Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco solicitando información y de manera inesperada, mostró "un objeto con características similares a un arma de fuego", amenazando al personal naval, fue herido de gravedad por un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

En un comunicado, la dependencia señaló que se activaron los protocolos de seguridad establecidos, desplegando personal de la Fuerza de Reacción Inmediata para proteger las instalaciones y salvaguardar la integridad del propio hombre, de los marinos y de la ciudadanía. No especifica si el objeto era un arma o una réplica.

“Tras reiteradas indicaciones para que depusiera su actitud y entregar el objeto, el civil continuó con conducta agresiva, por lo que el personal actuó conforme al Manual del Uso de la Fuerza, aplicando medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes.

Lee también Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

“Una vez controlada la situación, se brindó apoyo médico con personal de sanidad naval y el individuo fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada”, precisó la Semar.

Detalló que también, se notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades municipales y, se colabora para el esclarecimiento de los hechos.

En redes sociales había circulado la versión de un supuesto tiroteo entre uniformados, hasta que después se mostró el video que se hizo viral este sábado, donde se observa al hombre apuntando con el objeto a los marinos

Lee también FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

🚨 Incidente en Puerto Vallarta. La Marina (@SEMAR_mx) controló a un civil que amenazó al personal con un objeto similar a un arma. Se aplicó el Manual del Uso de la Fuerza con "disparos discapacitantes". El individuo fue hospitalizado.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/vU1THWmz70 — DK 1250 (@dk1250) December 7, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/ml