La presidenta reiteró este lunes que el Gobierno federal no puede hacer público a qué país fue propuesto , extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), para ocupar una embajada, hasta que el Estado receptor no acepte las cartas credenciales.

La Mandataria explicó que este procedimiento es parte de los protocolos diplomáticos, proceso ordinario que sigue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Se hacen las peticiones al país, y hasta que el país… son tiempos, es normal. Se lleva su tiempo en que el país al que se está proponiendo acepte las credenciales, y entonces ya se hace público. Es algo normal en relaciones exteriores”, señaló.

Cuestionada sobre si se trata únicamente de un trámite, Sheinbaum confirmó que así es:

“Sí, es parte del proceso que lleva . México, cuando proponen de otro país un embajador a México, hace la revisión de la persona que están proponiendo, se aceptan las credenciales y después el país lo hace público. Así se hace normalmente”.

mahc/apr

