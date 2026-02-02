WhatsApp es una de esas apps que usamos en automático. Abrimos, respondemos, mandamos audios, cerramos. Y repetimos. El problema es que, en ese uso cotidiano, solemos ignorar funciones pequeñas pero clave que pueden ahorrarnos varios minutos todos los días.

No son trucos nuevos ni hacks imposibles. Están ahí, integrados en la app, pero pasan desapercibidos. En Tech Bit te contamos de cinco funciones ocultas de WhatsApp que te permitirán interactuar con la app de forma eficiente.

5 funciones ocultas de WhatsApp que sí te ahorran tiempo Imagen: Unsplash

1. Mensajes fijados

En chats individuales o grupales puedes fijar hasta tres conversaciones en la parte superior. Parece obvio, pero mucha gente no lo usa. Con esta función pueden tener menos scroll y distracciones e ingresar rápidamente a sus conversaciones favoritas o importantes.

Para anclar una conversación, debes mantener presionado el chat y tocar el ícono de pin.

2. Responder mensajes sin abrir el chat

Desde las notificaciones puedes responder directamente sin entrar a WhatsApp. Es ideal para mensajes rápidos que no requieren contexto.

Funciona tanto en Android como en iOS, siempre que tengas activadas las notificaciones completas.

3. Buscar por fecha, no solo por palabra

¿Recuerdas qué te dijeron, pero no cuándo? WhatsApp permite buscar mensajes por palabra clave y luego filtrar por fecha, algo especialmente útil en chats largos.

Para activar esta función debes entrar al chat, tocar el nombre y dar clic en “Buscar”. Después elige el ícono de calendario.

4. Mensajes destacados

Puedes marcar mensajes importantes con una estrella y luego consultarlos todos desde un solo lugar.

Es perfecto para guardar: direcciones, fechas. datos importantes, mensajes que no quieres perder.

Para activarlo, debes mantener presionado el mensaje y tocar la estrella. Luego accede desde "Ajustes" al filtro de "Mensajes destacados".

5. Transcripción de audios

Si no puedes escuchar un audio, WhatsApp ya permite transcribir mensajes de voz a texto.

Para ello ve a "Ajustes", luego "Chats" y "Transcripción de mensajes de voz"

WhatsApp no suele presumir estas funciones, pero están pensadas justo para lo que más nos falta: tiempo. Y en una app que usamos todos los días, cualquier atajo cuenta.

