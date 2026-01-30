Más Información

¡No es tu internet! Falla en app de Santander desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

Beca Rita Cetina: 5 puntos clave para solicitar el apoyo este 2026; conoce los requisitos

Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos; ¿cuál es su simbolismo?

Mamá e hija se vuelven virales tras replicar trend de audición para voz de Rapunzel; video causa furor en redes

Despiden a Catherine O'Hara con las mejores frases e imágenes; usuarios le rinden tributo a la actriz de "Mi pobre angelito"

WhatsApp, la de mensajería instantánea, lanza de manera constante nuevas funciones y actualizaciones a la app con el fin de brindarle a los usuarios una experiencia completa y segura al enviar mensajes.

Sin embargo, para que las herramientas de WhatsApp funcionen de manera adecuada, es importante que los celulares cumplan con ciertas características para recibir las actualizaciones de manera correcta.

Y aunque muchos celulares en la actualidad no tienen ningún problema para soportar WhatsApp, existen modelos más antiguos que pueden quedarse sin el soporte de la aplicación de Meta.

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en febrero del 2026? Imagen: Unsplash
WhatsApp, a través de su , señala que la aplicación es ompatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

"Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. También es posible que esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp", señala la aplicación.

Por ello, es normal que cada mes algunos celulares dejen de permitir el uso de WhatsApp en su dispositivo. En te contamos qué celulares se quedarán sin la aplicación en febrero del 2026.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero

iPhone

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

Samsung

  • Samsung Galaxy S4 mini
  • Samsung Galaxy S3

Sony

  • Sony Xperia M

LG

  • LG Optimus L7 II

Huawei

  • Huawei Ascend G510

HTC

  • HTC Desire 500

Motorola

  • Motorola Moto E (1.ª generación)

Si tu celular está en la lista anterior, entonces no podrás seguir usando la aplicación a menos que instales una versión o superior a Android 5.0 o iOS 15.1. Si no es posible, la única solución es cambiar tu celular a un modelo más reciente.

