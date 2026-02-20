Ante los diversos ataques armados registrados en Guanajuato en los últimos meses, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los calificó como “inaceptables” y aseguró que el gobierno federal trabaja para que no haya impunidad.

“Esto es inaceptable, nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar, lo que sí podemos evitar y es nuestro nuestro trabajo es que no queden impunes y haya detenciones de estos casos”, indicó el funcionario al afirmar que estos crímenes han disminuido desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, afirmó que los ataques armados masivos en la entidad se han registrado desde hace años: “no es que esté ocurriendo ahorita y antes no”, dijo el funcionario.

Omar García Harfuch durante conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Irapuato, Guanajuato (20/02/2026). Foto: Presidencia

Reconoció que en Guanajuato se han registrado más ataques que en otros estados: “Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. En Guanajuato, precisamente, es donde más han ocurrido este tipo de ataques masivos y ahorita, si bien tenemos dos hechos recientes y el que pasó de los siete jóvenes, ha habido detenidos en todos los casos y vamos a trabajar para que esto no ocurra”, afirmó.

El 25 de enero de 2026, se registró una masacre en los campos deportivos de Loma de las Flores, de la ciudad de Salamanca, la cual dejó 11 muertos y 12 heridos. Las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se encontraban reunidas en el campo deportivo, la agresión fue perpetrada por hombres armados que ingresaron a la cancha durante un partido de fútbol.

El 19 de mayo de 2025, hombres en camionetas asesinaron a siete jóvenes que convivían en la Plaza Principal de la comunidad San Bartolo de Berrios, en el municipio de San Felipe, al norte del estado de Guanajuato.

Entre las víctimas reconocieron a los hermanos Tapia, hijos de un delegado municipal; Ángel, Braulio, así como Miguel Juárez, seis de ellos con domicilio en la comunidad San Bartolo de Berrios y el otro vecino de la comunidad Chirimoya.

Sobre terminar con la presencia de cárteles en la entidad, García Harfuch aseguró que no busca dar declaraciones que sean especulaciones, sin embargo, dijo que el Gabinete de Seguridad trabaja para disminuir la violencia en el país, coordinado con entidades federativas.

