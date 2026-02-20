Mocochá, Yucatán. Luego de una denuncia ciudadana, una perrita que permanecía encerrada en una celda municipal en Mocochá fue finalmente resguardada por el refugio Peludos AC, donde recibirá atención y un hogar temporal.

Vecinos y en redes sociales denunciaron que el animal fue retenido bajo el argumento de ser agresivo, aunque aseguraban que no mostró comportamiento violento. También denunciaron las malas condiciones del lugar donde se encontraba.

Tras la presión en redes sociales, el apoyo de ciudadanos y medios, la perrita —identificada como “Azul”— fue trasladada al refugio, donde se encuentra a salvo en espera de ser adoptada.

