Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como sus beneficiarios, pueden agendar citas sin la necesidad de acudir presencialmente al consultorio, a través de la aplicación “IMSS Digital” o en línea.

La ventaja, además de la rapidez, es que se evita hacer filas. Por ello, será necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una cuenta de correo electrónico y conocer su Número de Seguridad Social (NSS), el cual puede consultarse en este enlace.

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Sacar cita para desde la app “IMSS Digital”

La aplicación “IMSS Digital” se encuentra disponible para descargar en dispositivos móviles a través de la App Store o la Play Store, dependiendo del modelo telefónico del usuario.

Una vez que se inicie sesión, se debe buscar la opción “Cita Médica Familiar” , en donde puede agendarse una cita para el derechohabiente o para sus beneficiarios.

, en donde puede agendarse una cita para el derechohabiente o para sus beneficiarios. Posteriormente, debe seleccionarse la fecha. Los días que estén disponibles aparecerán marcados con color verde en el calendario.

en el calendario. Una vez seleccionado el día, se tiene que escoger el horario .

. El último paso consiste en confirmar la cita, donde se generará un comprobante con los datos que el propio usuario seleccionó.

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Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Agendar cita del IMSS en línea

Para agendar una cita médica en el IMSS en línea es necesario ingresar al siguiente enlace: https://www.imss.gob.mx/cita-medica.

Para realizar este trámite digital, es necesario tener a la mano la siguiente información:

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Correo electrónico personal

Número de Seguridad Social

Estar dado de alta en la clínica y estar vigente en derechos del Seguro Social

Los pasos para este proceso son: seleccionar usuario, seleccionar fecha y agendar.

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Sacar cita del IMSS vía telefónica

Los derechohabientes también pueden agendar una cita a través de la atención telefónica que ofrece el IMSS.

El número al que se debe marcar es: 900 681 2525.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00 horas.

En sábado, domingo y días festivos los horarios de atención son de las 08:00 a las 14:00 horas.

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