Más Información

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

A meses del Mundial, litigio obligó a AICM a cambiar sistema de videovigilancia; gastan 433 mdp

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Senado alista discusión de Plan B de la reforma electoral; comisiones escucharán propuestas de Guadalupe Taddei

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Programas sociales: Contienen desigualdades, olvidan bienestar

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro; recuento de maestros acusados de delitos contra alumnos

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

EN VIVO: Guerra en Irán genera tensión por apertura del estrecho de Ormuz; sigue aquí cada detalle del conflicto

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (), así como sus beneficiarios, pueden agendar citas sin la necesidad de acudir presencialmente al consultorio, a través de la aplicación “IMSS Digital” o en línea.

La ventaja, además de la rapidez, es que se evita hacer filas. Por ello, será necesario contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), una cuenta de correo electrónico y conocer su Número de Seguridad Social (NSS), el cual puede consultarse en .

Lee también

Sacar cita para desde la app “IMSS Digital”

La aplicación “IMSS Digital” se encuentra disponible para descargar en dispositivos móviles a través de la App Store o la Play Store, dependiendo del modelo telefónico del usuario.

  • Una vez que se inicie sesión, se debe buscar la opción “Cita Médica Familiar”, en donde puede agendarse una cita para el derechohabiente o para sus beneficiarios.
  • Posteriormente, debe seleccionarse la fecha. Los días que estén disponibles aparecerán marcados con color verde en el calendario.
  • Una vez seleccionado el día, se tiene que escoger el horario.
  • El último paso consiste en confirmar la cita, donde se generará un comprobante con los datos que el propio usuario seleccionó.

Lee también

Foto: archivo/EL UNIVERSAL
Foto: archivo/EL UNIVERSAL

Agendar cita del IMSS en línea

Para agendar una cita médica en el IMSS en línea es necesario ingresar al siguiente enlace: .

Para realizar este trámite digital, es necesario tener a la mano la siguiente información:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Correo electrónico personal
  • Número de Seguridad Social
  • Estar dado de alta en la clínica y estar vigente en derechos del Seguro Social

Los pasos para este proceso son: seleccionar usuario, seleccionar fecha y agendar.

Lee también

Sacar cita del IMSS vía telefónica

Los derechohabientes también pueden agendar una cita a través de la atención telefónica que ofrece el IMSS.

El número al que se debe marcar es: 900 681 2525.

Los horarios de atención son de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00 horas.

En sábado, domingo y días festivos los horarios de atención son de las 08:00 a las 14:00 horas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]