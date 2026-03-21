Más Información

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Pumas vs América : Horario y canales para ver EN VIVO Clásico Capitalino HOY sábado 21 de marzo

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Érik 'Terrible' Morales es vinculado a proceso por presunto delito de abuso sexual agravado 

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Sheinbaum declara a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México; "Benito Juárez vive en la 4T", expresa

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a seis hombres y tres menores de edad por los delitos de portación de , posesión de armas, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

José “N”, Edel “N”, Daniel “N”, Pablo “N”, Marco “N” y José Antonio “N”, además de tres menores, fueron detenidos en la sindicatura de Jesús María, de la capital sinaloense, tras un enfrentarse con elementos de la Marina Armada.

Posterior al enfrentamiento, se les aseguraron dos granadas, nueve armas de fuego tipo fusil, dos tipos de escopeta y una del tipo carabina; dos lanzagranadas, dos rifles, partes constructivas de arma de fuego (dos cañones), 6 mil 37 cartuchos, 84 cargadores, 13 chalecos con placas balísticas, dos cascos, 120 poncha llantas y dos vehículos.

Lee también

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de control procesara a los seis hombres y tres menores de edad por los mencionados delitos.

Además, el juez del caso otorgó al Ministerio Público Federal un plazo de tres meses de investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]