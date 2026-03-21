Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a seis hombres y tres menores de edad por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de armas, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

José “N”, Edel “N”, Daniel “N”, Pablo “N”, Marco “N” y José Antonio “N”, además de tres menores, fueron detenidos en la sindicatura de Jesús María, de la capital sinaloense, tras un enfrentarse con elementos de la Marina Armada.

Posterior al enfrentamiento, se les aseguraron dos granadas, nueve armas de fuego tipo fusil, dos tipos de escopeta y una del tipo carabina; dos lanzagranadas, dos rifles, partes constructivas de arma de fuego (dos cañones), 6 mil 37 cartuchos, 84 cargadores, 13 chalecos con placas balísticas, dos cascos, 120 poncha llantas y dos vehículos.

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Por lo anterior, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de control procesara a los seis hombres y tres menores de edad por los mencionados delitos.

Además, el juez del caso otorgó al Ministerio Público Federal un plazo de tres meses de investigación complementaria, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

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