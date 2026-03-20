Más Información

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Reformas de Sheinbaum serán prioridad a discutir en nuevo periodo de sesiones, asegura Monreal; pensiones doradas y Plan B, en la lista

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Trudeau pide a México mantenerse firme frente EU ante la revisión del T-MEC; modernizar, no renegociar, señala

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

Harfuch: El CJNG no ha desaparecido tras caída de "El Mencho"; sigue activo y es altamente peligroso, advierte

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

VIDEO Cuba entrega fusil de combate a Silvio Rodríguez; el trovador pidió un arma para defender a su país si EU ataca

Fiscalía CDMX suspende a funcionaria conocida como “Lady Pepitas” tras difusión de video en redes; caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos

Fiscalía CDMX suspende a funcionaria conocida como “Lady Pepitas” tras difusión de video en redes; caso será turnado al Consejo de Asuntos Internos

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

Sheinbaum pide transparencia tras reserva de información sobre vehículos de la Corte; solicita explicación al Poder Judicial

En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina Armada detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo "", a quienes les aseguró drogas, armas y cartuchos en .

Son 15 hombres y una mujer capturados durante un ejecutado por el personal naval y policial en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, colonia 10 de mayo, de la capital poblana.

Según la Secretaría de Marina, a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada se les aseguraron 49 dosis de cristal, 29 dosis de heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra, 10 dosis de hierba verde con características similares a las de la marihuana, así como dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y efectos diversos.

Lee también

A los detenidos ligados a La Familia Michoacana les aseguraron diversas drogas, armas y cartuchos (20/03/2026). Foto: Especial
A los detenidos ligados a La Familia Michoacana les aseguraron diversas drogas, armas y cartuchos (20/03/2026). Foto: Especial

De acuerdo con autoridades navales, los detenidos están presuntamente relacionadas con "La Familia Michoacana", que opera en esa entidad, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos, mientras que la droga, armas y efectos asegurados, se pusieron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

"Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la seguridad de las familias mexicanas', agregó la dependencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]