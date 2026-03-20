En conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Marina Armada detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo "La Familia Michoacana", a quienes les aseguró drogas, armas y cartuchos en Puebla.

Son 15 hombres y una mujer capturados durante un cateo ejecutado por el personal naval y policial en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte, colonia 10 de mayo, de la capital poblana.

Según la Secretaría de Marina, a los presuntos integrantes de la delincuencia organizada se les aseguraron 49 dosis de cristal, 29 dosis de heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas de piedra, 10 dosis de hierba verde con características similares a las de la marihuana, así como dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y efectos diversos.

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A los detenidos ligados a La Familia Michoacana les aseguraron diversas drogas, armas y cartuchos (20/03/2026). Foto: Especial

De acuerdo con autoridades navales, los detenidos están presuntamente relacionadas con "La Familia Michoacana", que opera en esa entidad, por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos, mientras que la droga, armas y efectos asegurados, se pusieron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

"Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la seguridad de las familias mexicanas', agregó la dependencia.

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