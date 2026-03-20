Al menos 58 médicos, enfermeras y odontólogos se graduaron este viernes de la Escuela de Posgrado en Sanidad, en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, de la Secretaría de Marina (Semar).

38 mujeres y 20 hombres, entre ellos dos oficiales de la Armada de Nicaragua, se graduaron de diversas especialidades, segundas especialidades y maestrías en Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Nutrición, Especialidades Químicas y Arquitectura Hospitalaria, impartidas en el Centro Médico Naval, Hospital Naval de Especialidades de Veracruz y diferentes hospitales e instituciones del país.

En una ceremonia en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, el almirante Francisco Guillermo Escamilla Cázares, Oficial Mayor de la Semar, afirmó que a partir de hoy los oficiales graduados "engrosarán las filas de especialistas en salud en los establecimientos de Sanidad Naval, asumiendo con dignidad y excelencia cada misión encomendada".

Lee también Integran 20 mujeres el grupo Blonae para neutralizar explosivos

Ceremonia de graduación de 58 médicos y enfermeras de la Escuela de Posgrado en Sanidad de la Semar (20/03/2026). Foto: Especial

Su labor, dijo el mando, "se enfocará en la protección de derechos fundamentales como la vida y la salud tanto física como mental”.

En representación del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y acompañado por el general Hernán Cortés Hernández, Oficial Mayor de la Defensa Nacional, así como por autoridades navales, Escamilla Cázares, señaló que “el Servicio de Sanidad Naval tiene un papel determinante, ya que su misión principal es garantizar que el personal en activo de la Marina se mantenga en óptimas condiciones de salud para cumplir con su deber en cualquier escenario donde la nación lo requiera”.

Al dirigirse al personal graduado expresó que “el compromiso que adquieren no es sólo con la Secretaría de Marina sino con cada persona que dependerá de su conocimiento y capacidad de respuesta".

Lee también Llegan más de mil elementos del Ejército a Baja California, Chihuahua y Guanajuato; refuerzan seguridad

Se gradúan 58 médicos y enfermeras de la Escuela de Posgrado en Sanidad, en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, de la Semar (20/03/2026). Foto: Especial

Y agregó : "La salud es decisiva en la operatividad de la institución, pues un cuerpo sano es sinónimo de una Fuerza Naval eficiente, preparada y lista para salvaguardar los intereses de la nación”.

En representación del personal graduado, el capitán de Corbeta Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Especialista en Arquitectura Hospitalaria, Maikold Contreras Aguilera, expresó que “este logro representa más que la obtención de un grado académico. Es un compromiso renovado con nuestra Institución y con nuestra Patria. Sabemos que, a mayor conocimiento, siempre corresponde mayor responsabilidad”.

A su vez, la capitán de Fragata Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Naval Especialista en Otorrinolaringología, Eugenia Pina Sánchez Arellano, Directora de la Escuela de Posgrados en Sanidad Naval, afirmó que “a partir de hoy, ustedes se integran a un gran equipo de profesionales de la Salud Naval, donde cada uno de ellos, desde sus diversas Clínicas y Hospitales Navales dan lo mejor de sí para reestablecer la salud del personal naval y sus derechohabientes, así como de la población civil cuando más lo necesite"

"Esto también se logra a través de la comunicación, el respeto a los derechos humanos y el trabajo constante; todo suma a la misión de la Sanidad Naval”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr